Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чехии разбился спортивный самолет

В полиции республики сообщили, что пилот погиб

ПРАГА, 16 ноября. /ТАСС/. Одномоторный спортивный самолет разбился в субботу близ города Литомержице на севере Чехии, пилот погиб. Об этом сообщила журналистам представитель полиции республики Алена Бартошова.

"Сверхлегкий одномоторный самолет рухнул в реку Эльба, - сказала она. - Пилот погиб. Катастрофа произошла близ населенного пункта Крешице у города Литомержице".

Расколотый фюзеляж самолета был обнаружен водолазами на дне Эльбы. Подводные поиски продолжались три часа. На место ЧП доставлен понтонный кран, с помощью которого обломки машины, в кабине которой находится тело летчика, будут подняты на берег.

Причины крушения спортивного самолета пока не установлены. Создана комиссия экспертов, которая расследует обстоятельства произошедшего.

Теги
Чехия
Реклама на ТАСС
В Кисловодске загорелся жилой дом
Из здания эвакуировали 100 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС