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Мужчина убил водителя после ДТП на Ставрополье

Подозреваемого в совершении преступления задержали

СТАВРОПОЛЬ, 16 ноября, /ТАСС/. В Ставрополе возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины после ДТП. Об этом в субботу сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

"14 ноября текущего года на проезжей части проспекта Кулакова города Ставрополя обнаружено тело 45-летнего мужчины. По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, установлено и задержано лицо, причастное к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, двигаясь на автомобиле марки "ВАЗ 2110" столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2114", пытался скрыться с места ДТП. Находившийся в автомобиле "ВАЗ 2114" мужчина хотел задержать виновника аварии, произошел конфликт. Подозреваемый нанес удар ножом в грудь потерпевшего.

Теги
РоссияСтавропольский край
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