Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тамбовской области

ТАСС, 17 ноября. Микроавтобус "Газель" опрокинулся в воскресенье на трассе Тамбов - Сампур в Знаменском районе Тамбовской области, пострадали шесть человек. Среди пострадавших пассажиров детей нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

"В результате ДТП пострадало шесть человек, детей нет, погибших нет. Пострадавшие направлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки в городе Тамбов", - уточнили в ведомстве.

Микроавтобус следовал по маршруту Каменка - Тамбов. Движение на участке дороги, где произошло ДТП, не перекрыто.