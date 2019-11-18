В Удмуртии осудили шестерых женщин за вовлечение девушек в занятие проституцией в Бахрейне

ИЖЕВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Районный суд города Воткинска в Удмуртии приговорил к срокам от 3 лет условно до 6 лет и 1 месяца колонии общего режима шестерых женщин, которые вовлекали девушек в занятие проституцией на территории Королевства Бахрейн, сообщили журналистам в понедельник в объединенной пресс-службе судейского сообщества региона.

"Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные организованной группой") и пунктом "б" части 2 статьи 241 ("Организация занятия проституцией, с применением насилия или с угрозой его применения")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 59-летней подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одной из подсудимых дали 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении двоих подсудимых в соответствии с частью 1 статьи 82 УК РФ отсрочено отбывание наказания в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет до достижения их детьми 14-летнего возраста. Другим подсудимым дали 3 года, а также 3 года и 3 месяца условно с испытательным сроком 3 года каждой.

В ходе расследования было установлено, что 59-летняя жительница Воткинска, которая была судимой за вовлечение в занятие проституцией, получила информацию из Бахрейна о том, что ей готовы платить деньги за вербовку и переправку молодых девушек в Бахрейн, которые должны заниматься там проституцией.

Женщина с 2011 года по август 2014 года создала группу для вербовки и переправки девушек преимущественно из Удмуртии и Пермского края. По данным пресс-службы, участниками группы были также 42-летняя и 34-летняя дочери подсудимой, их знакомая 30-летняя жительница Воткинска и еще две жительницы Воткинска. Они помогали 59-летней женщине искать молодых девушек, склоняли их к переезду в Бахрейн, а также вовлекали их в занятия проституцией в России. "По делу признаны потерпевшими восемь человек", - добавили в пресс-службе.

В ноябре 2016 года ТАСС сообщал о задержании участников группы, которые занимались вербовкой молодых женщин в Удмуртии, Пермском крае под предлогом трудоустройства на высокооплачиваемую работу за рубежом. Злоумышленники подготавливали необходимые документы, приобретали билеты и переправляли потерпевших в ОАЭ и Бахрейн. По прибытии женщин встречали соучастники, которые под угрозой физической расправы заставляли их заниматься проституцией. По данному факту были возбуждены дела, в том числе по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"), однако, как пояснили в пресс-службе, суд оправдал подсудимых в совершении преступлений, предусмотренных этой статьей, за отсутствием в их действиях состава преступления.