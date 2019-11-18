Полицейский насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Подполковник полиции сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте в городе Кушва Свердловской области. От полученных травм женщина умерла на месте, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По данным местных СМИ, полицейский работает заместителем начальника полиции по охране общественного порядка ОВД города Кушва.

"18 ноября произошло ДТП с участием должностного лица ОВД Кушвы. Подполковник полиции 1978 года рождения без форменного обмундирования по пути на работу, находясь за рулем личного автомобиля, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте на неосвещенном участке дороги в районе улиц Красноармейская и Майданова. От полученных травм женщина 1957 года рождения погибла на месте. Водитель освидетельствован медицинскими работниками, в его крови алкоголь не обнаружен", - сказал Горелых.

По его словам, проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение.