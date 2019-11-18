Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полицейский насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области

Женщина переходила дорогу в неположенном месте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Подполковник полиции сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте в городе Кушва Свердловской области. От полученных травм женщина умерла на месте, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По данным местных СМИ, полицейский работает заместителем начальника полиции по охране общественного порядка ОВД города Кушва.

"18 ноября произошло ДТП с участием должностного лица ОВД Кушвы. Подполковник полиции 1978 года рождения без форменного обмундирования по пути на работу, находясь за рулем личного автомобиля, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте на неосвещенном участке дороги в районе улиц Красноармейская и Майданова. От полученных травм женщина 1957 года рождения погибла на месте. Водитель освидетельствован медицинскими работниками, в его крови алкоголь не обнаружен", - сказал Горелых.

По его словам, проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Замгубернатора по ЖКХ Ростовской области останется под домашним арестом до января
Сергей Сидаш обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС