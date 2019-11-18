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В Перми после отравления в двух кафе госпитализировали около 20 человек

Деятельность заведений приостановлена, специалисты регионального Роспотребнадзора отобрали в них пробы воды, пищевых продуктов и сырья для установления причины отравления

ПЕРМЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Около 20 человек, включая детей, отравились в двух кафе Перми и были госпитализированы с подозрением на сальмонеллез в инфекционные стационары. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

"[По предварительной информации] около 20 человек, в том числе дети. Все госпитализированы, сальмонеллез - серьезное заболевание. [В обоих кафе был] общий поставщик еды. Идет санитарно-эпидемиологическое расследование, выясняется, что могло стать причиной [отравления]", - сказала собеседница агентства.

Как сообщается на сайте управления, заболевание острой кишечной инфекцией у пострадавших выявили 16 и 17 ноября после употребления готовых блюд, приобретенных в двух пермских кафе - О-fit в спорткомплексе "Олимпия" в Индустриальном районе и "Овсянка" в центре Перми. Специалисты отобрали в них пробы воды, пищевых продуктов и сырья, обследовали сотрудников кафе. Деятельность предприятий общественного питания приостановлена.

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РоссияПермский край
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