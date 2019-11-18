Суд арестовал мужчину, зарезавшего пешехода в Мытищах в ходе дорожного конфликта

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал предпринимателя, обвиняемого в убийстве пешехода в ходе дорожного конфликта в Мытищах. Об этом ТАСС сообщила представитель главка СК по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя судом в отношении 68-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

Днем 16 ноября на улице Коминтерна между водителем автомобиля Volvo и пешеходом произошел конфликт. В результате водитель, оказавшийся местным предпринимателем, ударил через открытое окно машины пешехода ножом в шею. От ранения мужчина скончался. В следственном отделе после задержания мужчина написал явку с повинной.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пешеход переходил дорогу на красный цвет.