В Ижевске при проведении земляных работ погибли двое рабочих

ИЖЕВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Двое рабочих погибли в результате обвала грунта траншеи при проведении коммуникаций строящегося жилого дома на улице Фруктовой в Ижевске, следователи проводят проверку, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главка СК по Удмуртии.

"В Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате обвала грунта траншеи при проведении коммуникаций строящегося жилого дома на улице Фруктовой в Ижевске. Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 18 ноября около 16:00 (15:00 мск) по местному времени поступило сообщение о том, что по улице Фруктовой в Ижевске при проведении земляных работ в котловане произошло обрушение грунта. По предварительным данным, в траншее в этот момент находились два человека.

Тела обоих погибших уже вытащили из под завалов.

"Одному рабочему 32 года, второму 41 год. Назначена в том числе судмедэкспертиза", - сказали ТАСС в пресс-службе республиканского управления СК.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на месте работают 41 человек личного состава и 11 единиц техники, из них от МЧС 15 человек и пять единиц техники.

В новость внесены изменения (19:23 мск) - добавлены подробности.