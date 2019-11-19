На юге Японии нашли топливный стержень

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. Предмет, похожий на топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии. Об этом во вторник сообщило японское агентство Кyodo.

Отмечается, что находка была сделана в небольшом городке Миякодзима в самой южной префектуре Окинава. Местные власти уже направили запрос силам самообороны страны, отряд которых прибыл на место инцидента и в настоящее время проводит замер радиационного фона. На данный момент неизвестно, откуда в этом регионе мог взяться топливный стержень - атомных станций на Окинаве нет.