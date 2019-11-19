Профсоюзы Оренбуржья первыми в России добились возбуждения уголовного дела из-за взносов

ОРЕНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Задолженность по профсоюзным взносам в размере 700 тыс. рублей, удержанных из зарплаты работников, но не перечисленных по назначению, стала причиной для возбуждения уголовного дела в Оренбургской области, что стало первым подобным случаем в российской практике, сообщил ТАСС председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья (ФПО) Ярослав Чирков.

"Это первый случай в стране, когда уголовное дело возбуждается из-за неперечисления профсоюзных взносов. Ранее таких прецедентов не было, потому что не получалось должным образом сфокусировать внимание правоохранительных органов, что это, по сути, воровство. Если взносы удержаны у работников, то это уже собственность профсоюзной организации. В общероссийской правовой базе мы не нашли ни одного подобного дела", - сказал Чирков и уточнил, что намерен делиться этим опытом на семинарах Федерации независимых профсоюзов России.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере). Прокуратуре Промышленного района Оренбурга, проводившей проверку после обращения ФПО удалось выяснить, что в ОАО "Гидропресс" с января 2018 года по май 2019 года включительно из заработной платы работников удержано более 700 тыс. рублей в качестве профсоюзных взносов, но в профсоюзную организацию их не перечислили. "В практике прокуратуры Оренбургской области расследование подобного уголовного дела впервые находится под контролем", уточнили в ведомстве.

"Раньше в возбуждении уголовного дела всегда отказывали по причине, что это денежные споры между двумя юридическими лицами, но мы всегда настаивали, что здесь несколько иная правовая связь. Эти деньги вычли из зарплаты работников, поэтому мы квалифицируем это как воровство", - считает Чирков.

Председатель ФПО отметил, что профсоюзы редко обращаются в прокуратуру, стараясь решать подобные вопросы путем переговоров с партнерами и должниками. Привлечь третью сторону в конфликте с руководством ОАО "Гидропресс" было решено из-за большого срока: взносы не перечислялись почти полтора года. Однако сразу после решения о возбуждении дела на счет профсоюзной организации поступили первые 50 тыс. долга. "Действующий руководитель обещает составить график погашения задолженности, он очень заинтересован до начала рассмотрения дела в суде всю эту историю закрывать, чтобы прекратили дело", - добавил Чирков.

ОАО "Гидропресс" разрабатывает и изготавливает кузнечно-прессовое оборудование усилием до 10 000 кН, гидроцилиндры всех типов и размеров, гидроприводы и системы управления, современные полиуретановые уплотнения, нестандартное и специальное оборудование. История завода насчитывает более 65 лет. На сайте организации говорится, что компания входит в 100 крупнейших производственных предприятий Приволжского федерального округа.