Источник: восемь сотрудников УФСИН Дагестана заподозрены в коррупционных преступлениях

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /Корр. ТАСС /. Восемь сотрудников дагестанского управления ФСИН подозреваются в коррупционных преступлениях, шестеро из них арестованы судом на два месяца, еще двоим меры пресечения изберут в ближайшее время, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"Всего было задержано восемь высокопоставленных сотрудников дагестанского управления ФСИН, среди них и начальник СИЗО-1 Махачкалы Давуд Давыдов. Все они подозреваются в преступлениях коррупционной направленности: от получения взяток до мошенничества. Шестерых суд уже арестовал на два месяца, Давыдову мера пресечения будет избрана сегодня, еще одному подозреваемому - завтра", - сообщил собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных и следственных органов Дагестана ТАСС не располагает.