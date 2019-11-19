Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два бизнесмена дали признательные показания по делу генерал-майора МВД Мельникова

Отмечается, что показания были даны на другого фигуранта дела, Фролова, а не на Мельникова

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Бизнесмены Андрей Викол и Иван Виков, обвиняемые по делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александра Мельникова о мошенничестве на 100 млн рублей, дали признательные показания и были отпущены под подписку о невыезде. Об этом заявил адвокат генерал-майора Александр Карабанов в Басманном суде Москвы, где во вторник решается вопрос о продлении ареста Мельникову.

На эту тему
В чем обвиняют генерал-майора МВД Александра Мельникова

"Два обвиняемых, признавших свою вину и отпущенных под подписку о невыезде и надлежащем поведении Викол и Виков, дали показания на другого фигуранта дела, Фролова, но не на нашего подзащитного", - сказал защитник. Он назвал предъявленные обвинение своему подзащитному оговором со стороны других фигурантов. "В худшем случае со стороны Мельникова усматривается дисциплинарный проступок, но не тяжкое преступление", - отметил адвокат.

Сам Мельников назвал обвинение необоснованным и также попросил суд об изменении ему меры пресечения на домашний арест. "К уголовной ответственности потерпевший Панюшкин так и не привлечен, а потерпевший по его делу - Викол - теперь стал обвиняемым по моему делу", - сказал Мельников, добавив, что никакого сговора ни с кем не имел, никого из фигурантов в жизни не видел.

Суд на два месяца продлил арест генерал-майора МВД Мельникова.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек в яме с кипятком в Пензе
Контролировать ход расследования будет центральный аппарат ведомства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС