Два бизнесмена дали признательные показания по делу генерал-майора МВД Мельникова

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Бизнесмены Андрей Викол и Иван Виков, обвиняемые по делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александра Мельникова о мошенничестве на 100 млн рублей, дали признательные показания и были отпущены под подписку о невыезде. Об этом заявил адвокат генерал-майора Александр Карабанов в Басманном суде Москвы, где во вторник решается вопрос о продлении ареста Мельникову.

"Два обвиняемых, признавших свою вину и отпущенных под подписку о невыезде и надлежащем поведении Викол и Виков, дали показания на другого фигуранта дела, Фролова, но не на нашего подзащитного", - сказал защитник. Он назвал предъявленные обвинение своему подзащитному оговором со стороны других фигурантов. "В худшем случае со стороны Мельникова усматривается дисциплинарный проступок, но не тяжкое преступление", - отметил адвокат.

Сам Мельников назвал обвинение необоснованным и также попросил суд об изменении ему меры пресечения на домашний арест. "К уголовной ответственности потерпевший Панюшкин так и не привлечен, а потерпевший по его делу - Викол - теперь стал обвиняемым по моему делу", - сказал Мельников, добавив, что никакого сговора ни с кем не имел, никого из фигурантов в жизни не видел.

Суд на два месяца продлил арест генерал-майора МВД Мельникова.