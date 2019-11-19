Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 15 ноября во дворе многоквартирного дома на Старорусском проспекте в поселке Шушары в Пушкинском районе Петербурга. По версии следствия, мужчина зарезал барана, а затем завернул его в ковер и скрылся с места происшествия.

Очевидцы инцидента - жители дома - засняли процесс на видео и выложили в социальные сети. На ролике видно, что во дворе дома около 20 человек празднуют свадьбу, на которой убивают животное. Мимо в момент инцидента идут прохожие.