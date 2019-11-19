Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге

Инцидент произошел в поселке Шушары 15 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 15 ноября во дворе многоквартирного дома на Старорусском проспекте в поселке Шушары в Пушкинском районе Петербурга. По версии следствия, мужчина зарезал барана, а затем завернул его в ковер и скрылся с места происшествия.

Очевидцы инцидента - жители дома - засняли процесс на видео и выложили в социальные сети. На ролике видно, что во дворе дома около 20 человек празднуют свадьбу, на которой убивают животное. Мимо в момент инцидента идут прохожие.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
СК требует ареста бизнес-партнера главы Хабаровского края из-за подозрения в убийстве
Ходатайство поступило в Басманный суд Москвы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС