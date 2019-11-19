В Якутии мать бросила четверых детей на два дня без еды и воды

ТАСС, 19 ноября. МВД по Якутии возбудило уголовное дело в отношении 29-летней женщины, оставившей четырех малолетних детей дома на два дня без еды и воды. Детей обнаружил инспектор по делам несовершеннолетних, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Якутии во вторник.

"Около 10 часов утра в ходе обхода участка инспектор ПДН прибыл к дому, где проживает многодетная мать с четырьмя малолетними детьми в возрасте от 10 месяцев до семи лет. Полицейский увидел замок на входной двери и уже планировал покинуть территорию, как его привлекли детские голоса из дома. Инспектор поговорил со старшей из детей - семилетней первоклассницей. Девочка сообщила, что мама ушла по делам еще два дня назад, а они дома одни", - сообщили в полиции.

Дом обогревался электрическим обогревателем и находился в запущенном состоянии. Из продуктов питания на столе стояла кастрюля с засохшими макаронами, питьевой воды не было. Полицейские установили, что 7-летняя девочка пыталась кормить своего 10-месячного брата сухой детской смесью, разбавленной сырой, холодной водой и пыталась в течение двух суток успокоить его и других младших братьев трех и шести лет.

"Местонахождение матери было установлено на третьи сутки. Женщина находилась в доме своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе проверки выяснилось, что на следующий день, когда она покинула своих детей, ей позвонила ее мать. Бабушка изъявила желание навестить внуков, на что женщина ее обманула, сказав, что из-за болезни младенца ее визит к ним домой нежелателен", - уточнили в пресс-службе.

Сейчас старшие дети находятся в специализированном детском учреждении, младенец - в районной больнице.