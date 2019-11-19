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СМИ: около 2,4 тыс. человек погибли в Индии в сезон муссонов в 2019 году

Кроме того, повреждены более 800 тыс. домов

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 2391 человек погиб в Индии во время сезона муссонов текущего года, повреждено более 800 тыс. домов. Об этом сообщил во вторник госминистр внутренних дел страны Нитьянанд Раи в ответ на запрос парламента.

"По информации, полученной от штатов и союзных территорий, погибли 2391 человек и 15 729 голов крупного рогатого скота, повреждены 800 067 домов и пострадали 6,4 млн га посевных площадей из-за наводнений, ливней и оползней", - цитирует телеканал NDTV сообщение министра.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние 10 лет. Сезон дождей не завершился, как обычно, в сентябре - ливни продолжались и в октябре. Проливные дожди с грозами вызвали наводнения, проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

Раи отметил, что Национальные силы реагирования на стихийные бедствия развернули 176 специальных групп, которые спасли из зон затопления почти 99 тыс. человек, а также оказали медицинскую помощь порядка 24 тыс. пострадавших в различных частях Индии.

Теги
Индия
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