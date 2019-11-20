Вандалы облили краской памятник Георгию Жукову в Харькове

ХАРЬКОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Неизвестные облили красной краской памятник Маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове. Об этом в среду сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"О происшествии полиция узнала во время мониторинга сети Интернет. Около 09:30 на место была направлена следственно-оперативная группа для сбора первичного материала и установления свидетелей происшествия", - сказано на сайте ведомства.

Это не первый случай осквернения памяти советского маршала. Так, в ночь на 10 ноября украинские радикалы облили краской памятную доску Жукову в Одессе, написали на ней слово "палач", "приурочив" этот акт ко дню украинского языка и письменности. 31 октября в том же городе националисты демонтировали памятный знак Жукову, установленный на стене здания Одесского облвоенкомата. Вместо барельефа планируется установить мемориальную доску погибшим украинским военным в Донбассе.

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года новые власти во главе с президентом Петром Порошенко начали проводить политику "декоммунизации". В рамках этого процесса власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов. Кроме того, были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям.