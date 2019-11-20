В Татарстане возбудили еще одно дело в отношении женщины, посадившей сына за руль

КАЗАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении жительницы Татарстана, посадившей за руль автомобиля шестилетнего сына. Об этом в среду сообщается на сайте регионального главка СК.

"Следственными органами СК РФ по Татарстану продолжается расследование уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны, усадившей шестилетнего сына за руль двигавшегося на большой скорости автомобиля. В ходе расследования уголовного дела следствие пришло к выводу о наличии в действиях подозреваемой признаков еще одного состава преступления, в связи с чем сегодня в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.

Женщина разместила в социальной сети видеозапись со своим сыном, управляющим машиной. По данному факту в отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Как уточнили в ведомстве, на допросе в качестве подозреваемой женщина не признала причастность к совершению преступления.