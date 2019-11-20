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Полицейский сбил пешехода на востоке Москвы

Пострадавшую женщину госпитализировали

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Полицейский во дворе жилого дома на востоке Москвы сбил женщину, выходившую из-за припаркованной машины, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"19 ноября в 13:34 мск полицейский, находясь не при исполнении своих служебных обязанностей, во дворе жилого дома № 2 на улице Вешняковская совершил наезд на женщину, которая выходила из-за припаркованного автомобиля. Пострадавшая госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

По данному факту, как отметили в главке, проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что полицейский был трезв и с места ДТП не скрывался.

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