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На Ставрополье произошло массовое ДТП из-за тумана

На федеральной трассе "Кавказ" столкнулись семь автомобилей

СТАВРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Столкновение семи автомобилей, в том числе грузовика и самосвала, произошло в среду на федеральной трассе "Кавказ" в Кировском городском округе Ставропольского края. ЧП произошло во время сильного тумана, пострадал один водитель, сообщили журналистам в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"Водитель фуры Scania не учел дорожные и метеорологические условия (сильный туман), не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди самосвалом "Шахман". После чего попутно столкнулись еще пять автомобилей, двигавшиеся позади. Травмы получил только водитель Scania. Другие участники ДТП не пострадали", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 14:30 мск на 403-м километре трассы. Из-за затора на этом участке дороги вводилось временное ограничение в движении для грузовых автомобилей. По данным ГИБДД, из-за тумана осложнено движение и на трассе Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды в Александровском районе, на одном из участков дороги видимость составляет порядка 100 м.

Теги
РоссияСтавропольский край
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