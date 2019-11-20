На Ставрополье произошло массовое ДТП из-за тумана

СТАВРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Столкновение семи автомобилей, в том числе грузовика и самосвала, произошло в среду на федеральной трассе "Кавказ" в Кировском городском округе Ставропольского края. ЧП произошло во время сильного тумана, пострадал один водитель, сообщили журналистам в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"Водитель фуры Scania не учел дорожные и метеорологические условия (сильный туман), не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди самосвалом "Шахман". После чего попутно столкнулись еще пять автомобилей, двигавшиеся позади. Травмы получил только водитель Scania. Другие участники ДТП не пострадали", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 14:30 мск на 403-м километре трассы. Из-за затора на этом участке дороги вводилось временное ограничение в движении для грузовых автомобилей. По данным ГИБДД, из-за тумана осложнено движение и на трассе Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды в Александровском районе, на одном из участков дороги видимость составляет порядка 100 м.