Экс-глава Минтранса Нижегородской области арестован за злоупотребление полномочиями

ТАСС, 20 ноября. Бывший министр транспорта и автодорог Нижегородской области Вадим Власов, покинувший свой пост в августе 2019 года, арестован в среду по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил ТАСС представитель Канавинского районного суда Нижнего Новгорода.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря", - сообщили в суде.

"Экс-министр обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в период его пребывания на посту", - указано в сообщении на сайте суда. При этом детали обвинения не раскрываются.

Власов занимал должность министра транспорта и автодорог региона с декабря 2017 года по август 2019 года. Он ушел с поста по собственному желанию.