В Ингушетии на главу водоканала завели дело за невыплату зарплат

МАГАС, 21 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело на и.о. директора ГУП "ИнгушрегионВодоканал" за невыплату заработной платы работникам, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего и.о. директора ГУП "ИнгушрегионВодоканал" по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в нарушение Трудового кодекса РФ, из личной заинтересованности не выплатил полностью заработную плату за период работы с августа по сентябрь 2019 года 419 работникам на сумму свыше 8 млн рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.