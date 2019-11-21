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Минстрой: теплотрасса в Пензе, где погибли двое мужчин, имела паспорт готовности

Экспертиза промбезопасности была проведена в 2018 году, а гидравлические испытания состоялись 19 июля 2019 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Теплотрасса в Пензе, где автомобиль провалился в яму с кипятком и погибли двое мужчин, имела паспорт готовности к прохождению сезона. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на заседании правительства.

Утром 19 ноября в Пензе легковой автомобиль провалился в яму с кипятком, погибли двое мужчин. По данным компании "Т Плюс", провал почвы произошел из-за подмыва грунта горячей водой. 

"Теплотрасса 1961 года ввода, участок ремонтировался в 2005 году. Экспертиза промбезопасности была проведена в 2018 году. Гидравлические испытания были проведены 19 июля 2019 года, и паспорт готовности город Пенза получил к прохождению сезона", - сказал министр.

По словам Якушева, в 16:20 20 ноября ремонтные работы были завершены, магистраль включена, возбуждено уголовное дело.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияПензенская область
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