Минстрой: теплотрасса в Пензе, где погибли двое мужчин, имела паспорт готовности

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Теплотрасса в Пензе, где автомобиль провалился в яму с кипятком и погибли двое мужчин, имела паспорт готовности к прохождению сезона. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на заседании правительства.

Утром 19 ноября в Пензе легковой автомобиль провалился в яму с кипятком, погибли двое мужчин. По данным компании "Т Плюс", провал почвы произошел из-за подмыва грунта горячей водой.

"Теплотрасса 1961 года ввода, участок ремонтировался в 2005 году. Экспертиза промбезопасности была проведена в 2018 году. Гидравлические испытания были проведены 19 июля 2019 года, и паспорт готовности город Пенза получил к прохождению сезона", - сказал министр.

По словам Якушева, в 16:20 20 ноября ремонтные работы были завершены, магистраль включена, возбуждено уголовное дело.