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СК проводит обыски в филиале "Т Плюс" после падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

В результате ЧП погибли два человека

ПЕНЗА, 21 ноября. /ТАСС/. Следователи проводят обыски и выемки документов в мордовском филиале компании "Т Плюс" после инцидента с упавшим в яму с кипятком автомобилем в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте следственного управления СК по Пензенской области.

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"В настоящее время следователями изъят участок поврежденной трубы, проводятся обыски и выемки в помещениях собственника теплосети - филиала "Мордовский" публичного акционерного общества "Т Плюс" - предприятия, которое занимается обслуживанием и ремонтом тепломагистрали, и организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности. Изъятая документация исследуется. По уголовному делу проводится большой объем следственных действий, в том числе в других регионах", - указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, изъятую документацию и вещдоки направят экспертам, которые установят точную причину прорыва на тепломагистрали.

По данным следствия, трубопровод проложили 57 лет назад, в 2016 году его приватизировали. Последнее экспертное обследование теплосети проводилось в 2018 году. Тогда специалисты подтвердили, что магистральная тепловая сеть соответствует требованиям промышленной безопасности и ее можно эксплуатировать до конца октября 2020 года.

В новость внесены изменения (14:29 мск) - добавлены подробности.

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РоссияПензенская область
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