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В Новой Москве загорелся частный коттедж

Площадь возгорания составляет 150 кв. м

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в частном двухэтажном доме в Новой Москве, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ

"В районе 44 км МКАД, в Новой Москве, произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, площадь возгорания составляет 150 кв. мплощадь возгорания составляет 150 кв. м, огонь может перекинуться на соседние здания. Пожарные используют, в частности, воду из бассейна у дома, чтобы потушить возгорание.

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Россия
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