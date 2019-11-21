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Сотрудники ГИБДД прострелили колесо угнанной машины в Москве, чтобы ее остановить

Инцидент произошел на Кокошкинском шоссе

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Инспекторы ДПС открыли стрельбу по колесам автомобиля в Новой Москве, чтобы заставить ее водителя, нарушившего ПДД, остановиться. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции.

На Кокошкинском шоссе двое сотрудников ДПС пытались остановить автомашину ВАЗ-21099 из-за грубых нарушений ПДД, однако водитель проигнорировал требование об остановке. Сотрудники ДПС организовали ее преследование.

"В связи с тем, что нарушитель своими действиями подвергал опасности других участников движения, создавая аварийную ситуацию, инспектором ДПС был произведен один предупредительный выстрел вверх и три - в заднее колесо преследуемой автомашины, после чего она была остановлена. Пострадавших от выстрелов нет, - сообщили в ГУ МВД. - Автомобилем управлял гражданин 1999 года рождения, в качестве пассажиров находились двое мужчин 1992 и 1994 годов рождения".

Задержанные оказали сопротивление, пострадал полицейский. Троих мужчин доставили в территориальный отдел полиции. "Установлено, что автомашина, на которой они следовали, была ранее угнана", - добавили в главке. По данному факту возбуждено уголовное дело об угоне.

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