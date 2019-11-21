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В Ростове-на Дону возбудили дело против следователя, взявшего в заложники жену

Инцидент произошел 20 ноября в квартире жилого дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело против следователя, который накануне устроил бытовой конфликт с супругой. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

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"По результатам проведенной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы"). В настоящее время сотрудник следственного управления задержан в порядке ст. 91-92 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В среду источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что сотрудник правоохранительных органов взял в заложники свою супругу в квартире жилого дома в Ростове-на-Дону. Пострадавших в результате инцидента нет. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области в четверг сообщили, что следователь находится в одиночной камере изолятора временного содержания (ИВС) и не жалуется на самочувствие.

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