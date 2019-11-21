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В Дагестане возбудили дело после хищения 30 млн рублей, выделенных на дорожные работы

Работы были проведены на участке автомобильной дороги Муни - Агвали

МАХАЧКАЛА, 21 ноября. /ТАСС/. В Дагестане выявлено мошенничество на сумму свыше 30 млн рублей при выполнении строительных работ на республиканской автодороге, сообщила в четверг Генеральная прокуратура РФ.

"В ходе проверки, проведенной прокуратурой Дагестана, было установлено, что в 2017 году начальник отдела строительства и реконструкции дорог государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дагдорконтроль" организовал принятие и оплату некачественно выполненных дорожно-строительных работ компанией "Южгазстрой" на участке автомобильной дороги Муни - Агвали в рамках государственного контракта. В результате были похищены бюджетные средства на сумму свыше 30,4 млн рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

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