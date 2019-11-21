ФСБ продлила срок следствия по делу обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Следователи ФСБ продлили срок следствия по делу обвиняемого в государственной измене 76-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Евгений Смирнов.

"ФСБ снова продлила срок предварительного следствия по делу Кудрявцева", - сказал защитник, не уточнив, на какой срок оно продлено.

При этом адвокат отметил, что с момента освобождения его подзащитного из СИЗО следственных действий с ним не проводилось, ученый продолжает проходить лечение в онкоцентре в Москве.

27 сентября Кудрявцев был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде. По словам адвоката Ивана Павлова, изменение меры пресечения связано с состоянием здоровья Кудрявцева, "которое за проведенный в СИЗО год сильно ухудшилось".

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ученому передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард".