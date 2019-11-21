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Пожар в поселке Дары Природы в Новой Москве локализован

В результате пожара два человека пострадали
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© ГУ МЧС РФ по Москве/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание, возникшее в четверг днем в поселке Дары Природы в Новой Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"В 19:03 пожар локализован на площади 1 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе МЧС России, в результате пожара два человека пострадали.

Сообщение о пожаре в коттеджном поселке Дары Природы, расположенном в районе 44-го км МКАД, поступило в 13:55 мск. В двухэтажном частном деревянном жилом доме горели перекрытия и кровля. Из дома были эвакуированы 10 человек.

Огонь с горящего коттеджа перекинулся на соседние дома. Площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, его помогал тушить вертолет Ка-32.

. В новость были внесены изменения (19:43 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

 

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