Пожар в поселке Дары Природы в Новой Москве локализован

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание, возникшее в четверг днем в поселке Дары Природы в Новой Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"В 19:03 пожар локализован на площади 1 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе МЧС России, в результате пожара два человека пострадали.

Сообщение о пожаре в коттеджном поселке Дары Природы, расположенном в районе 44-го км МКАД, поступило в 13:55 мск. В двухэтажном частном деревянном жилом доме горели перекрытия и кровля. Из дома были эвакуированы 10 человек.

Огонь с горящего коттеджа перекинулся на соседние дома. Площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, его помогал тушить вертолет Ка-32.

. В новость были внесены изменения (19:43 мск) — добавлены подробности по тексту.