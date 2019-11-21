Бензобак взорвался в грузовике на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. На юго-востоке Москвы взорвался бензобак в грузовике, в результате чего повреждения получили еще три автомобиля. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Возле дома 12 на Иловайской улице горит грузовик. По предварительным данным, в автомобиле взорвался бензобак. В результате распространения огня повреждены две легковые машины и фура", - сообщил собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили ТАСС факт возгорания, уточнив, что всего повреждены три транспортных средства. "В результате загорания грузового автомобиля с прицепом на Иловайской улице возле дома 12 повреждены еще два легковых автомобиля. Площадь возгорания составила 12 кв. метров. В настоящее время огонь потушен", - сообщил собеседник агентства.