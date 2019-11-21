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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за урагана

В школах отменили занятия

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске в связи с ураганным ветром до 38 метров в секунду. В школах 22 ноября отменяются занятия, детские сады будут работать. Об этом сообщил мэр Игорь Дяченко на своей странице в Instagram.

"В связи с усилением ветра в Новороссийске до параметров ураганного, 35-38 м/c, провел внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В городе вводим режим чрезвычайной ситуации", - написал он.

Губернатор края Вениамин Кондратьев поручил перевести все экстренные службы муниципалитета в режим полной готовности.

В регионе объявлено экстренное предупреждение по сильному ветру и сгону воды на 21-22 ноября. Сейчас в Краснодаре температура воздуха два градуса ниже нуля, ветер 10 метров в секунду.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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