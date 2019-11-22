{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В пекарне на юге Мексики произошел взрыв

В результате взрыва пострадали 11 человек

МЕХИКО, 22 ноября. /ТАСС/. Взрыв цистерны с газом в четверг полностью разрушил пекарню в районе Сан-Мартин-Мексикапам в штате Оахака на юге Мексики. Тяжелые травмы получили не менее 11 человек, в том числе один ребенок, сообщил газете Milenio Элиодоро Диас, глава регионального управления сил гражданской обороны.

"Район места происшествия был оцеплен, раненые были доставлены в больницы и ближайшие медицинские учреждения", - сказал он. В поисково-спасательных работах власти задействовали 100 человек, в том числе сотрудников муниципальной и региональной полиции.

Сведений о причинах взрыва пока обнародовано не было.

Теги
Мексика
Реклама на ТАСС
Полицейский в Кузбассе задержал мужчину при попытке выкинуть в мусор части тела
Злоумышленник во время пьяной ссоры убил знакомую и хотел избавиться от тела
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС