Около 16 тыс. человек в Курске остались без отопления и горячего водоснабжения

КУРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Дома в центре Курска, в которых проживают почти 16 тыс. человек, а также девять социально-значимых объектов, в том числе школы и детсады, остались в пятницу без горячего водоснабжения и отопления, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В зону отключения частично попадают девять улиц - всего 72 многоквартирных жилых дома с населением более 15,7 тыс. человек, две школы, политехнический колледж, Юго-западный государственный университет, два детских сада и три поликлиники. Холодное водоснабжение не нарушено", - сказали в пресс-службе.

На место аварии направлена оперативная группа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Курска, аварийно-восстановительная бригада Курского филиала ПАО "Квадра".