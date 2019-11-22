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В Подмосковье двое подростков на автомобиле сбили полицейского

Инцидент произошел, когда они пытались скрыться от погони от сотрудников ГИБДД

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Двое подростков на ВАЗ 2105 сбили сотрудника ГИБДД, пытаясь скрыться от погони. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Двое подростков в возрасте 17 и 16 лет, уходя от погони от сотрудников ГИБДД на автомобиле ВАЗ 2105, совершили наезд на полицейского, который пытался пресечь попытку ухода правонарушителей от преследования", - сообщили в ГСУ.

На неоднократные требования остановиться водитель автомобиля не реагировал. На помощь полицейским пришли сотрудники группы задержания вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте патрулирования, и приняли меры к задержанию нарушителей.

По факту наезда на полицейского начата доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного сотруднику.

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