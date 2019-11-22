В метро Петербурга произошел сбой из-за падения пассажира на рельсы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Пассажир упал на рельсы на станции метро "Старая деревня" в Петербурге в пятницу утром, из-за ЧП временно произошел сбой на фиолетовой ветке, сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

"На станции "Старая деревня" произошло падение пассажира на путь. Движение по линии номер пять осуществляется от станции "Чкаловская" до станции "Шушары", - говорится в релизе.

Поезда временно не ходили от "Комендантского проспекта" до "Крестовского острова". Движение уже восстановлено.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пассажир жив, но о его состоянии информации пока нет.