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В Москве ущерб от экономических преступлений превысил 21 млрд рублей за девять месяцев

За этот же период сумма возмещения ущерба составила более 8 млрд рублей
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ущерб от преступлений экономической направленности в Москве превысил 21 млрд рублей за девять месяцев 2019 года. Об этом сообщил замруководителя Главного следственного управления СК России по Москве Виталий Саксин.

"За 9 месяцев 2019 года общий размер ущерба от совершенных преступлений экономической направленности составил около 21 млрд рублей. За этот же период сумма возмещения [ущерба] составила более 8 млрд рублей", - сказал Саксин на конференции издания "Коммерсант".

Он добавил, что за эти девять месяцев по данным уголовным делам наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 7 млрд рублей. Саксин отметил, что часть дел еще находится в производстве, что позволит дополнительно возместить ущерб.

"Результаты по возмещению ущерба в основном достигнуты активным наступательным расследованием уголовных дел по невыплате заработной платы, по уклонению от уплаты налогов и рейдерству", - сказал замглавы ГСУ. Он добавил, что для установления имущества и денег фигурантов следователи взаимодействуют с органами Росреестра, территориальными органами ФНС, Росфинмониторинга, направляют запросы в кредитные учреждения и страховые организации.

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