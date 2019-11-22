В Твери возбудили дело после смерти врача, которой не оказали медпомощь

ТАСС, 22 ноября. Следственное управление СК РФ по Тверской области возбудило уголовное дело по итогам проверки обстоятельств смерти врача Нины Азизовой, которая, по данным СМИ, умерла от инфаркта в результате неправильной постановки диагноза. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета России по указанному факту проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится на официальном сайте регионального следственного управления.

По версии следствия, вечером 30 октября 2019 года 46-летняя Нина Азизова, которая работала врачом-педиатром, а затем врачом лечебной физкультуры в городской клинической больницы № 6 в Твери, вызвала бригаду скорой помощи. Ее госпитализировали в горбольницу, но по результатам обследований отпустили домой. Состояние женщины резко ухудшилось, в повторной госпитализации на станции скорой помощи ей отказали. Утром 31 октября родственники еще раз вызвали бригаду медиков, которая констатировала ее смерть, причиной которой, как установило вскрытие, было острое сердечное заболевание.

Проверку правильности оказания медпомощи Азизовой в больнице № 6 и в Тверской станции скорой медицинской помощи также проводит региональное министерство здравоохранения.