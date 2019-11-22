Генпрокуратура переадресовала в СК вопрос, связанный с видеозаписью убийства в Сирии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура переадресовала в Следственный комитет вопрос о возможной причастности россиян к убийству жителя Сирии, видеозапись которой была распространена ранее. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

"Это вопрос для Следственного комитета", - сказал Буксман, отвечая на вопрос о том, будет ли его ведомство проверять причастность российских граждан к расправе.

Ранее кадры жестокого убийства в Сирии в 2017 году, опубликованные "Новой газетой", прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал их "шокирующими", однако добавил, что это не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии. Он заметил, что пока нельзя судить даже о том, что один из участников этого преступления является россиянином. По его словам, следственные органы проведут проверку видео, если сочтут ее необходимой.