СМИ: у полицейского участка в Колумбии произошел взрыв

БОГОТА, 23 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли, 10 получили ранения в результате взрыва, который произошел рядом с полицейским участком на западе Колумбии. Об этом в пятницу сообщила газета El Tiempo.

Инцидент произошел в пятницу вечером в городе Сантандер-де-Киличао (западный департамент Каука). По данным газеты, возле полицейского участка взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Отмечается, что взрывная волна повредила ближайшие здания.

Другие подробности пока не приводятся.