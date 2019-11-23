Два человека погибли в результате ДТП в Ульяновске

ТАСС, 23 ноября. Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Ульяновске, еще четверо госпитализированы. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе управления МВД по области.

"23 ноября около 07:30 возле села Кротовка Засвияжского района Ульяновска произошло ДТП. По предварительным данным, произошло столкновение автомашины Renault Trafic и "Вис", в результате которого водитель и пассажир автомашины "Вис" скончались, четверо граждан из Renault госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщает ведомство.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.