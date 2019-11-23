Источник: подозреваемые в убийстве в Сухуме могли бежать в сторону Грузии

СУХУМ, 23 ноября. /ТАСС/. Подозреваемые в совершении убийства в пятницу днем в Сухуме могли бежать в сторону Грузии, в связи с чем граница с этим государством по реке Ингур временно закрыта, сообщил ТАСС источник в спецслужбе республики в субботу.

"Была информация, что злоумышленники после совершения преступления могли покинуть территорию республики в сторону Грузии, в связи с чем граница с пятницы закрыта, никого не пропускают", - сказал собеседник агентства. По его словам, ограничения носят временный характер, но пока неизвестно, когда они будут отменены.

В пятницу в центре Сухума в результате стрельбы, которую открыли трое неизвестных в масках из автомобиля в сторону летней веранды ресторана "Сан-Ремо", погибли два вора в законе - Алхас Авидзба и Астамур Шамба. Официантка, 22-летняя жительница Сухума, которая в этот момент подошла к столику, получила огнестрельные ранения в голову и в критическом состоянии находится в реанимации. Еще трое получили ранения различной степени тяжести, но их жизнь вне опасности.

В связи с происшествием в Сухуме президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел в пятницу заседание Совета безопасности и поставил задачу силовым структурам задействовать все подразделения для раскрытия преступления и привлечения виновных к ответственности. По информации МВД, личный состав ведомства поднят по тревоге, все посты перекрыты, работают оперативно-следственные группы из числа сотрудников милиции, Генпрокуратуры, Службы государственной безопасности.