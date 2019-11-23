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СМИ: потерпевший крушение у побережья Одессы танкер занимался контрабандой нефтепродуктов

Именно с фактором возможной незаконной деятельности журналисты издания "Думская" связали нежелании членов экипажа покидать тонущий танкер даже под страхом смерти, так как на берегу им может грозить уголовная ответственность
Описание
© Архип Верещагин/ТАСС

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Танкер Delfi, потерпевший аварию у побережья Одессы, участвовал в контрабандных схемах. Об этом в субботу сообщило местное издание "Думская", журналисты которого проанализировали деятельность судна за последнее время.

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"Сменил четыре флага, уже отравлял море мазутом и участвовал в контрабандных схемах ", - пишет издание. По информации журналистов, танкер в последние годы курсировал между Украиной и Грузией, и его деятельность была связана с "довольно бурной и не совсем законной жизнью". Последний владелец судна появился в 2019 году, это "британская фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd".

В феврале 2017 года танкер попался на сливе нефтепродуктов в районе Белгорода-Днестровского Одесской области, отмечает "Думская". Тогда было возбуждено уголовное дело по статье о загрязнении моря, однако по какой-то причине развития оно не получило. В феврале прошлого года судно едва не затонуло в румынских территориальных водах из-за течи в машинном отделении. С марта танкер стоял у побережья Одессы, якобы не ведя никакой деятельности. "Скорее всего, Delfi был задействован в контрабандной перевалке нефтепродуктов. Схема простая: "бункеровщик" не просто стоял, а стоял там, где его не могла или не хотела достать морская охрана Госпогранслужбы Украины. По ночам к судну подходили другие танкеры, перекачивавшие в его емкости нефтепродукты, которые впоследствии переправлялись малыми партиями на берег - на катерах, баркасах и других подобных плавсредствах", - отмечает издание.

Кроме предположений, одесские журналисты в своем материале упомянули и об уголовном деле, в котором упоминается Delfi и фигурирует бывшее высшее руководство страны. Дело было открыто по статьям о хищении имущества, служебной халатности, злоупотреблении властью, служебном подлоге, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. "Следствие установило, что в течение 2012-2014 годов неустановленные лица организовали преступную деятельность, направленную на ввоз нефтепродуктов на территорию Украины. Речь идет о нелегальном импорте, который выдавался за продукцию Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежавшего тогда украинскому олигарху Сергею Курченко. Часть нефтепродуктов впоследствии переправлялась за границу через Измаил (портовый город в Одесской области - прим. ТАСС) и румынский город Тулча, а часть реализовывалась в нашей стране. В схеме было задействовано множество офшорных компаний и еще больше морских судов", - отметило СМИ, добавив, что Delfi было одним из судов, на котором производились обыски в рамках этого дела.

Именно с фактором возможной незаконной деятельности журналисты связали нежелании членов экипажа покидать тонущий танкер даже под страхом смерти, так как на берегу им может грозить уголовная ответственность.

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