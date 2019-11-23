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В Сочи проводится проверка после гибели сотрудницы полиции

По предварительной информации, 23-летняя жительница совершила самоубийство

СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани проводят проверку после гибели 23-летней местной жительницы. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"По факту гибели местной жительницы 1996 года рождения проводится проверка", - сказали в пресс-службе ведомства, не уточнив обстоятельств происшествия.

Как пояснил ТАСС источник в экстренных службах региона, девушка родом из Апшеронска, она работала в районном отделе полиции в Сочи. По предварительной версии, она совершила самоубийство.

Проверку по факту гибели девушки проводит и краевой главк МВД. "По факту гибели местной жительницы проводится служебная проверка", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Теги
РоссияКраснодарский край
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