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СМИ: в Солт-Лейк-Сити при стрельбе ранения получили три человека

Инцидент произошел рядом с музыкальным клубом

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Неизвестные открыли стрельбу в Солт-Лейк-Сити (штат Юта), три человека получили ранения. Об этом сообщила в субботу газета The Salt Lake Tribune со ссылкой на представителей полиции города.

Инцидент имел место вечером в пятницу рядом с музыкальным клубом. По выходившим из него людям открыли огонь из проезжавшего автомобиля. Огнестрельные ранения получили три человека, в том числе подросток. Они госпитализированы.

По словам представителей полиции, никаких арестов в связи с произошедшим пока произведено не было.

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