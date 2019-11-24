Мэр Тулуна отправился из больницы домой после аварии

ИРКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Попавший в субботу в ДТП мэр иркутского Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС глава города Вадим Семенов.

"Самочувствие его нормальное, особых травм у него нет, обследование полное в больнице Черемхова он прошел. Ночью мы его оставили в больнице, утром его еще раз осмотрели, сейчас он поехал домой в Тулун", - сказал Семенов.