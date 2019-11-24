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Мэр Тулуна отправился из больницы домой после аварии

Он прошел полное обследование в больнице Черемхова

ИРКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Попавший в субботу в ДТП мэр иркутского Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС глава города Вадим Семенов.

"Самочувствие его нормальное, особых травм у него нет, обследование полное в больнице Черемхова он прошел. Ночью мы его оставили в больнице, утром его еще раз осмотрели, сейчас он поехал домой в Тулун", - сказал Семенов.

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Авария с участием Кариха произошла вечером в субботу. Автомобиль, за рулем которого он был, врезался в стоящий на обочине грузовик. В аварии погибла жена мэра. Самого Кариха госпитализировали. У него подозревали на инфаркт, но диагноз не подтвердился. Следственные органы СК РФ по Иркутской области по факту ДТП проводят проверку.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко принес соболезнования мэру Тулун в связи с гибелью супруги.

"Принес соболезнования Юрию Кариху в связи с трагической гибелью супруги. Искренне переживаю его утрату", - передает слова Мутко пресс-служба вице-премьера.

52-летний Юрий Карих руководит Тулуном с 2010 года. 8 сентября 2019 года переизбрался на новый срок. Он баллотировался в порядке самовыдвижения.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская область
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