Мэр Тулуна отправился из больницы домой после аварии

ИРКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Попавший в субботу в ДТП мэр иркутского Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС глава города Вадим Семенов.
"Самочувствие его нормальное, особых травм у него нет, обследование полное в больнице Черемхова он прошел. Ночью мы его оставили в больнице, утром его еще раз осмотрели, сейчас он поехал домой в Тулун", - сказал Семенов.
Авария с участием Кариха произошла вечером в субботу. Автомобиль, за рулем которого он был, врезался в стоящий на обочине грузовик. В аварии погибла жена мэра. Самого Кариха госпитализировали. У него подозревали на инфаркт, но диагноз не подтвердился. Следственные органы СК РФ по Иркутской области по факту ДТП проводят проверку.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко принес соболезнования мэру Тулун в связи с гибелью супруги.
"Принес соболезнования Юрию Кариху в связи с трагической гибелью супруги. Искренне переживаю его утрату", - передает слова Мутко пресс-служба вице-премьера.
52-летний Юрий Карих руководит Тулуном с 2010 года. 8 сентября 2019 года переизбрался на новый срок. Он баллотировался в порядке самовыдвижения.