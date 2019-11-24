В Астрахани произошел пожар на двух теплоходах

ТАСС, 24 ноября. Возгорание двух речных теплоходов произошло в Астрахани в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Астраханской области. Площадь пожара составила 400 кв. метров.

"В Трусовском районе города Астрахани по ул. Заводская, 7 произошло загорание судна", - сказали в пресс-службе.

Позже в МЧС поступил второй вызов. Сообщили о пожаре на двух речных теплоходов, находящихся в отстое.

На месте от МЧС работают 16 единиц техники и 60 человек личного состава.

В 04:45 пожар был локализован. В 05:03 - ликвидировано открытое горение.