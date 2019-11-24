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Полицейский в Екатеринбурге застрелил мужчину, который пытался отобрать у него оружие

Мужчину задержали за хранение наркотиков, но он попытался скрыться от наряда патрульно-постовой службы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Полицейский патрульно-постовой службы в Екатеринбурге застрелил мужчину, который оказал ему сопротивление при задержании и пытался отобрать табельное оружие. Об этом сообщил в воскресенье журналистам глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"24 ноября в 05:50 (03:50 мск) возле дома на улице Халтурина в Верх-Исетском районе Екатеринбурга был задержан за хранение наркотических веществ молодой человек 1991 года рождения. Он отказался проходить медицинское освидетельствование, после чего попытался скрыться от наряда патрульно-постовой службы", - сказал Горелых.

Убегающего нарушителя догнал лейтенант полиции, после чего между ними завязалась борьба. "Во время борьбы подозреваемый пытался завладеть табельным оружием полицейского. В соответствии с федеральным законом "О полиции" сотрудник произвел предупредительный выстрел в воздух. Но нападавший продолжал оказывать сопротивление и пытаться отобрать пистолет, после чего был произведен второй выстрел, который оказался смертельным", - пояснил глава пресс-службы полицейского главка.

По предварительным данным, сотрудник ППС табельное оружие применил правомерно.

Теги
РоссияСвердловская область
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