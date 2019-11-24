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СМИ: уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в ДТП

Его состояние оценивается как тяжелое

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое. Об этом сообщило в воскресенье издание "Корреспондент" со ссылкой на певицу и лидера общественного движения "Живи" Оксамиту Новачук.

"Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и один из трех его детей, находятся в тяжелом состоянии. Молимся о божьем вмешательстве и защите над ними", - сообщила она в Facebook. Других подробностей она не сообщила. В офисе главы украинского государства пока не комментируют эту информацию.

Кулеба занимал должность уполномоченного президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года при пятом президенте страны Петре Порошенко. Действующий президент страны Владимир Зеленский 1 июня вновь назначил Кулебу на эту должность.

Теги
Украина
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