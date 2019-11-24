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Количество пропавших из-за задымления в шахте в Коми возросло до трех

Задымление произошло в уклонном блоке шахты на глубине около 200 м во время буровых работ

СЫКТЫВКАР, 24 ноября. /ТАСС/. Количество шахтеров, пропавших в шахте "Яреганефть" в Республике Коми, возросло до трех. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону в воскресенье.

"Всего в шахте предприятия "Яреганефть" находились 45 горняков. Сейчас идет эвакуация, 33 человека уже на поверхности, еще девять горняков помогают горноспасателям. С тремя горняками связи нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. По данным МЧС, среди эвакуированных никто не пострадал. Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что связи с тремя шахтерами в данный момент нет.

В пресс-службе администрации Ухты сообщили, что горноспасатели ведут поиск мастера и двух подрядчиков.

"В 20:10 мск обнаружено задымление в шахте. Вызвано отделение горноспасателей. В настоящее время горноспасатели четырьмя группами по пять человек ищут мастера и двоих подрядчиков в шахте", - сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Ухты.

Задымление произошло в уклонном блоке шахты на глубине около 200 м во время буровых работ. На месте работают два отделения горноспасателей, оперативная группа ухтинского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные службы города Ухты. В главном управлении развернута работа оперативного штаба.

В свою очередь в пресс-службе ООО "Лукойл-Коми" ТАСС подтвердили, что в настоящее время спасатели работают на месте, устанавливаются причины задымления.

Нефтешахтное управление "Яреганефть", производственное подразделение "Лукойл-Коми", разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры - Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении.

Новость обновлена (23:15 мск) - приводятся подробности о пропавших

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