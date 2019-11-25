В Красноярске столкнулись два автобуса

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе регионального главка МВД.

"Столкнулся ПАЗ и еще один автобус. Шесть человек пострадало, все они находились в автобусе ПАЗ", - сказал собеседник агентства. В ведомстве не уточнили состояние пострадавших.

В региональном Минздраве сообщили ТАСС, что на месте ДТП работают врачи скорой помощи. "Они проводят осмотр пострадавших. По предварительным данным, пострадавших с тяжелыми травмами нет", - сообщили в ведомстве.

На месте аварии работают также сотрудники ГИБДД.