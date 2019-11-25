{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярске столкнулись два автобуса

Шесть человек пострадали

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе регионального главка МВД.

"Столкнулся ПАЗ и еще один автобус. Шесть человек пострадало, все они находились в автобусе ПАЗ", - сказал собеседник агентства. В ведомстве не уточнили состояние пострадавших.

В региональном Минздраве сообщили ТАСС, что на месте ДТП работают врачи скорой помощи. "Они проводят осмотр пострадавших. По предварительным данным, пострадавших с тяжелыми травмами нет", - сообщили в ведомстве.

На месте аварии работают также сотрудники ГИБДД.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Работа шахты в Коми остановлена из-за пожара
Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС